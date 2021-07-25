Как обманывают покупателей на рынках: названы главные хитрости Украинцам рассказали, как не стать жертвой недобросовестного торговца

15:46, 25 июля

Исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал, как продавцы на рынках обсчитывают и обвешивают покупателей, и объяснил, как не стать жертвой обмана.

"Обычно они все закидывают товаром, и вы не видите цифры на весах. Я обычно подхожу и кладу на весы свой телефон. Для меня это контрольный вес. Если я вижу, что он на весах весит больше, то я предлагаю решить проблему по-хорошему или по-плохому. По-хорошему – это мне дают товар на сумму разницы или возмещают деньгами. По-плохому – я иду к администрации рынка, мы разворачиваем весы, вызываем полицию и по факту обсчета и обвеса начинаем конфликтовать", - рассказал Максим Несмиянов.

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Эксперт рассказал про еще один способ обмана покупателей:

"Вы заказали разные продукты, они вам на калькуляторе что-то считают. Лучше продавцу на базаре не доверять, вы включайте на телефоне калькулятор. Можно и не считать, но чтобы продавец это видел. И главное, даете большую купюру – 200, 500 грн – артикулируйте и следите. Потому что человека часто заговаривают, дают сдачу не с 500, а с 200. Человек отходит, потом возвращается и говорит: а 300 грн где? А продавец говорит: я дал с 500 грн".

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Ранее заместитель главы Союза потребителей Украины Олег Цильвик в эфире телеканала "Украина 24" предупредил, что при покупке товаров в интернете украинцы зачастую рискуют столкнуться с мошенниками.

"Много потребителей попадают в неприятности, когда покупают в сегменте соцсетей, когда невозможно установить, кто продавец. Люди зачастую перечисляют деньги неизвестным лицам, и вернуть их невозможно. Обязательно нужно проверять, у кого вы покупаете, не перечислять средства напрямую на карточки, не давайте реквизиты своей карточки. Для расчетов в сети лучше иметь отдельную карту, которая будет с нулевым балансом", - заявил эксперт.