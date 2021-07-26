В Украине картофель гниет прямо на полях — эксперт рассказала, что будет с урожаем Ольга Ходаковская сообщила, что происходит с картофелем и почему дорожает сливочное масло

15:49, Вчера

Из-за обильных дождей в Украине прогнозируют дефицит картофеля. Фермеры жалуются: качество корнеплода ухудшилось, он гниет прямо на полях. Хозяйства пытаются отгрузить урожай картофеля на продажу как можно быстрее, а цену для оптовиков снизили почти на 20%, отмечают аналитики платформы EastFruit. Сейчас в столичных магазинах молодой картофель продают в среднем по 12,50 за килограмм. Хватит ли урожая на всю зиму, эксперты прогнозировать не берутся.

Ситуацию прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель директора Института аграрной экономики Ольга Ходаковская.

"Этот год выдался интересным. Кроме того, что весна была довольно дождливой, озимых зерновых можно ожидать хороший урожай. А вот что касается урожая картофеля, то мы видим, что юг Украины не привык работать в условиях чрезмерного увлажнения, когда большое количество осадков. Херсонщина на сегодняшний день бьет тревогу, потому что качество картофеля очень неудовлетворительное. Но на Полесье как раз благоприятные условия, и сегодня те, кто занимаются выращиванием картофеля — это Житомирская, Киевская, Черниговская область, — наоборот говорят, что с урожаем картофеля у них все будет хорошо", — сказала она.

Ходаковская также прокомментировала значительный рост стоимости сливочного масла.

"Нынешние тенденции — это уменьшение поголовья крупного рогатого скота в Украине. И конечно, сливочное масло дорожает в цене, потому что хорошего сырья для его производства в Украине не хватает. Если посмотреть на законодательство, то с одной стороны, у нас есть механизмы государственной поддержки, которые стимулируют содержание крупного рогатого скота в хозяйствах, с другой — есть новые законы, которыми планируется повысить налоги для малых производителей, и содержать скот будет еще сложнее. В перспективе может сложиться так, что поголовье крупного рогатого скота у нас станет еще меньше", — сказала она.

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Эксперт дала прогноз по цене на сахар, которая также выросла.

"Если говорить о сахаре, то это сезонный скачок, обычно, когда у нас начинается сезон массовой консервации, варенья, джемы, огурцы, помидоры, — везде нужен сахар, и каждый год есть всплеск цены, но осенью обычно цены снижаются", — сказала она.

Ранее глава Ассоциации поставщиков для розничных сетей Алексей Дорошенко высказался о ценах на продукты в Украине.

"Цены на товары и продукты в Украине либо такие, как в странах Европы или других странах мира, либо даже немного выше. Услуги значительно ниже, чем в среднем по Европе. Это означает, что при нашем доходе в 6 раз меньше, чем у поляков, мы с вами имеем цены либо такие же, либо выше. Это значит, что мы тратим деньги на продукты и коммунальные услуги, на все остальное у нас остается по несколько процентов", — рассказал он.