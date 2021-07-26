Становимся богаче: банкир оценил рост зарплат и инфляцию в Украине Тарас Козак также спрогнозировал, как изменятся цены на продукты

17:05, Вчера

В Украине темпы роста зарплат опережают инфляцию, таким образом, люди все-таки становятся богаче.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" инвестиционный банкир Тарас Козак.

"Цены (на продукты – ред.) будут расти, как росли всегда, потому что деньги дешевеют. Важно, чтобы доходы людей росли быстрее, чем инфляция. В Украине это происходит с 2015 года, за последнее время зарплата, по данным Укрстата, превышает 500 долларов, и этот рост быстрее, чем инфляция. Напомню, что в этом году Нацбанк планирует инфляцию примерно 9%, зарплата растет на 15-20% ежегодно, то есть мы все-таки становимся богаче, несмотря на то, что растет инфляция", - заявил он.

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Банкир спрогнозировал падение цен на фрукты и овощи, поскольку сейчас новый урожай начинает попадать на рынки.

"Летом традиционно падение цен именно на продуктовые товары. В июне, к сожалению, этого не произошло, цены выросли на 0,2%, но в июле и августе, возможно, и в сентябре, цены на товары будут ниже. В целом инфляция будет расти и далее, потому что мы видим, что источником является печатание большого объема средств в США и Европе. Цена на биржевые товары, среди которых масло сливочное и подсолнечное, растет в мире. Если цена в США на что-то выше, например, на подсолнечное масло, украинские производители его экспортируют туда, чтобы больше заработать", - отметил Козак.

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Напомним, Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

"Инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года", – говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире телеканала "Украина 24", что средняя зарплата в Украине за год выросла более чем на четверть, а средняя пенсия - на 17%.

"Есть чем похвастаться. В мае нынешнего года по сравнении с маем прошлого года средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата выросла на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия выросла на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%. То есть мы имеем положительные тенденции", - сказала Лазебная.