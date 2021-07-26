У Зеленского отреагировали на слухи об отставке главы НБУ: это неправда по многим причинам Советник президента прокомментировал слухи насчет замены главы НБУ

19:25, Вчера

Информация о готовящейся отставке руководителя Национального банка Украины Кирилла Шевченко не соответствует действительности.

Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя публикации в СМИ насчет возможной замены главы НБУ.

"Я бы сказал, что эта информация не соответствует действительности по многим причинам. Первая – переговоры с МВФ проводит не только НБУ, там задействовано достаточно большое количество институций, Министерство финансов, Министерство юстиции, энергетики, весь Кабмин. Если это проблема – то точно не один человек отвечает. Во-вторых, мы надеемся на прогресс с МВФ, ожидаем для подписания предварительное соглашение в ближайшие недели. Критика НБУ в отношении сворачивания программы долгосрочного рефинансирования – тут просто нечего комментировать, программа продолжается. Программа "5-7-9" – президентская, и средства, перекрывающие процентную ставку, идут из госбюджета, а не от Нацбанка", - отметил советник президента.

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Комментируя последние решения Нацбанка относительно увеличения учетной ставки, Устенко отметил, что "это абсолютно нормальные действия любого регулятора".

"И главное – Национальный банк Украины, как и любой центробанк, является абсолютно независимым институтом", - подчеркнул он.

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Отметим, что информацию о возможном увольнении Кирилла Шевченко опубликовало издание Financial Times, которое сослалось на два источника в окружении президента Владимира Зеленского. Его предшественник Яков Смолий подал в отставку 1 июля 2020 года "по причине политического давления на Нацбанк". Шевченко до своего назначения занимал пост председателя правления "Укргазбанка".

Эту же информацию со ссылкой на источники в Офисе президента и в Нацбанке распространило издание "Экономическая правда". По информации издания, для увольнения Шевченко есть четыре основные причины:

провал переговоров с МВФ;

желание главы Офиса президента Андрея Ермака сменить главу государственного Ощадбанка Сергея Наумова;

попытки Шевченко согласовать продажу украинской "дочки" российского Сбербанка народному депутату Андрею Иванчуку;

недовольство Офиса президента тем, что Шевченко "не командный игрок".