МВФ беспокоят законопроекты о НБУ и НАБУ - в "Слуге народа" рассказали о сотрудничестве Александр Корниенко отметил, что работа с МВФ может "притормозиться", но 2,7 млрд долларов вне транша Украина получит

16:51, Вчера

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может немного "притормозиться" из-за законопроектов о реформе НБУ и Национальном антикоррупционном бюро. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, есть две позиции, которые беспокоят наших партнеров (в МВФ - ред.). Это законопроект о НБУ, это продолжение реформы НБУ. Но есть и позиция по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро, там могут быть дискуссии, в (сессионном - ред.) зале было много версий, позиций, правок. История с НАБУ может нас в этом вопросе немного... не задержать, а притормозить. Я думаю, что это будет такой важный пункт, возможно, партнеры что-то добавят", - сказал депутат.

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Также Корниенко подтвердил предоставление МВФ 2,7 млрд долларов, которые не являются очередным траншем.

"Отдельно ведется разговор о безусловном предоставлении определенной суммы, которую все страны получают сейчас (2,7 млрд долларов - ред.). Это другой механизм. Хотя мы будем от МВФ ждать информации, как они это видят, возможно, они какие-то тоже условия будут выставлять", - сказал Корниенко.

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Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в течение нескольких недель Украина получит от МВФ 2,7 млрд долларов. "Это техническая процедура. Украина является акционером МВФ, мы участники МВФ, у нас там есть своя доля. И когда увеличивается общий капитал любого условно акционерного общества, то увеличиваются и абсолютные величины для каждой страны-участницы. Наша доля примерно 0,6%. Эти 0,6% мы и получаем — 2,7 млрд долларов, о которых говорит глава МВФ", — объяснил он.

Напомним, что Украина, которая стала членом МВФ в 1992 году, ожидает получения очередного транша в размере 2,9 млрд долларов в 2021 году. По данным "ВВС Украина", всего за более 25 лет сотрудничества Украина и МВФ заключили 10 кредитных соглашений, два из них предусматривали применение механизма расширенного финансирования, а остальные восемь - механизм stand-by.