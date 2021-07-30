Зарплаты будут расти — эксперт назвала самые востребованные профессии Татьяна Пашкина рассказала, в каких сферах есть дефицит специалистов

11:56, Сегодня

Какие специалисты являются самыми востребованными на рынке труда, рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

"Их много, если мы говорим о вменяемых и адекватных, они нужны везде. Если говорить о профессионалах, то больше всего горит в этом смысле рынок IT-специалистов. Крупные работодатели жалуются, что у них по тысяче-полторы вакансий. Это большие аутсорсинговые компании, у которых много запросов от иностранных и отечественных заказчиков. Соответственно, количество специалистов, которые могли бы заняться проектом, и количество проектов, которые требуют этого, — большая разница. Наш IT-рынок ежегодно прирастает на 17-20%, пандемия только ускорила рост, потому что все уходят в онлайн. А мы не успеваем подготовить такое количество специалистов, даже переквалификацией, поэтому есть ситуация, когда рынок перегрет. Повышают зарплаты, пытаются обучать, перекупать и так далее", — сказала она.

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Пашкина назвала другие сферы, где сейчас требуются специалисты.

"Пользуются спросом менеджеры по продажам, они должны получать довольно пристойные деньги, так как рынок развивается. Торговля немного оправилась от локдауна и тоже предлагает неплохие деньги. Производство всегда требовало специалистов, и хороший начинающий инженер с английским языком может получать 500-800 евро на старте. Много профессиональных сфер требуют хороших специалистов и за это готовы переплачивать, потому что в этом году, к сожалению, вступительная кампания показала, что мы любим менеджеров, юристов, филологов, психологов и так далее, а инженеры и IT-шники не очень популярны. Соответственно, дефицит будет продолжаться и зарплаты будут расти", — сказала она.

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Добавим, в Украине выросла средняя зарплата почти на 22%. На сегодня это 13 310 грн, посчитали в Государственной службе статистики. Самыми высокими в Украине остаются доходы работников авиационного транспорта — более 25 тысяч грн. Высокие зарплаты в сфере информации и телекоммуникации. Здесь рост почти на треть, 24 821 гривна зарплата в этой сфере.

Финансовая и страховая деятельность — здесь средние зарплаты выросли на 14% и составляют не более 23 тысяч гривен. На 30% больше зарабатывают и педагоги — у них средняя зарплата почти 11, 5 тысяч грн. А медикам повысили заработную плату на 50%. Теперь у них средняя зарплата почти 12 тысяч грн.