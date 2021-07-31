Украина может ограничить использование Россией "Северного потока-2": назван способ Сергей Макогон также оценил будущее украинской ГТС

08:52, Сегодня

Украина в вопросе противодействия российскому газопроводу "Северный поток-2" сконцентрируется на его сертификации.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Во-первых, мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода, потому что фактически есть возможности, и настаивать на том, чтобы этот газопровод был сертифицирован согласно требованиям Третьего энергетического пакета. Там очень существенное ограничение использования третьими сторонами. Чтобы не только "Газпром" мог использовать этот газопровод, но и другие компании. А если других компаний не будет, то фактически можно ограничить использование этого газопровода, как это было сделано на газопроводе Opal, где действует ограничение в 50%. Поэтому я считаю, что наша основная борьба сейчас будет сконцентрирована на вопросе сертификации", - сообщил он.

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Оценивая будущее украинской ГТС после запуска "Северного потока-2", Макогон заявил:

"Есть возможность привлечь партнеров к управлению газотранспортной системой. Это не значит, что будет приватизация, только управление. Но я считаю, что привлечение такого партнера имеет смысл, когда такой партнер гарантирует наличие транзита на следующие 10-15 лет. Просто так привлекать партнера нет никакого смысла. Если придет партнер, скажет - мы готовы гарантировать транзит, мы можем договориться с "Газпромом", тогда есть смысл создавать такой консорциум по управлению украинской ГТС".

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Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, какая единственная гарантия по транзиту газа может удовлетворить Украину. "Новый контракт на транспортировку газа на 10-15 лет в объемах не менее чем сейчас. Все остальные гарантии, я считаю, не обеспечивают нам наполнение бюджета и получение достаточного тарифного дохода для компании", - отметил он.