Курс доллара в Украине: у Зеленского озвучили прогноз до конца года Олег Устенко считает, что предпосылок для резких скачков курса нет

09:48, Сегодня

Курс доллара к гривне в Украине до конца 2021 года будет сохранять стабильность, ожидаются колебания в диапазоне 27-27,5 грн за доллар.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"У нас есть 28,4 млрд долларов золотовалютных резервов – более, чем достаточно, для того, чтобы перекрывать почти 5 месяцев нашего так называемого критического импорта. Считается, что 3 месяца перекрытия – это уже стабильная ситуация. В июльском отчете НБУ говорится о том, что у нас неплохие макроэкономические показатели, в первую очередь речь идет о счете текущих операций. До конца года я не вижу макроэкономических причин для ослабления гривни", - заявил Устенко.

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Советник Зеленского прогнозирует, что гривня до конца года "будет находиться в том диапазоне, который был определен на этот год, а это означает 27-27,5 грн за доллар она будет колебаться до конца года".

"В сентябре мы проходим большие выплаты, но подушка безопасности уже сформирована. Мы ожидаем миссию МВФ, это означает, что разблокированы средства не только международных институций, но и есть доступ к более дешевым средствам на мировых рынках. С этой стороны не будет никаких проблем. Не вижу до конца года никаких рисков", - добавил он.

Напомним, что Украина в 2021 году ожидает получения очередного транша в размере 2,9 миллиарда долларов от МВФ. Ранее Олег Устенко рассказал, что Украина намерена выполнить все обязательства, взятые перед Международным валютным фондом, для продолжения сотрудничества с МВФ.

В свою очередь, заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что на курс доллара в Украине влияют четыре фактора.

"Сегодня мы наблюдаем целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривни. Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках, с одной стороны. Хотя с другой стороны, надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая... Второй фактор, почему гривня усиливается - это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор - это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа... Есть еще четвертый фактор - ситуативный, когда гривня, например, в начале мая значительно усиливалась, потому что платили налоги, продавали экспортеры доллар, или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании", - рассказал Фурман.