Экономика будет восстанавливаться — эксперт дал обнадеживающий прогноз Олег Пендзин рассказал, на какие факторы стоит обратить внимание для улучшения экономической ситуации

18:24, Сегодня

Экономика Украины будет восстанавливаться — такой прогноз дал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Речь идет о реальной экономике, которая платит налоги. Есть надежда на то, что экономика будет восстанавливаться, даже если ничего не делать и государство не будет вмешиваться. Экономика в любом случае будет восстанавливаться просто потому, что есть общемировой тренд, и Украина в силу того, что активно представлена в мировом распределении труда, активно представлена на сырьевых рынках, — рост спроса на сырьевых рынках будет требовать подъема производства на украинских предприятиях, ориентированных на экспорт", — сказал он.

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Экономист рассказал, на что стоит обратить внимание Украине.

"Международная организация продовольствия доложила, исходя из тех индексов, которые она публикует каждый месяц, что на мировом рынке цены на продовольствие выросли на 35% на последний год. Это мощный стимул для аграрной страны, чтобы увеличивать объем производства и экспортировать его", — сказал он.

Добавим, НБУ улучшил прогноз роста номинальных зарплат украинцев на 2021 год до 18,8%, реальных (с учетом инфляции) - до 8,7%. В апреле НБУ ожидал роста на 17,8% и 8,6% соответственно. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что курс доллара к гривне в Украине до конца 2021 года будет сохранять стабильность. "В июльском отчете НБУ говорится о том, что у нас неплохие макроэкономические показатели, в первую очередь речь идет о счете текущих операций. До конца года я не вижу макроэкономических причин для ослабления гривни", — заявил он.