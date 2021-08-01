Гривня укрепляется — российский экономист рассказал о причинах Сергей Алексашенко рассказал, почему укрепляется курс украинской национальной валюты

23:50, Вчера

Почему гривня укрепляется, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-замминистра финансов России, публицист Сергей Алексашенко.

"Последние полтора года весь мир живет в состоянии коронавируса, экономики живут в режиме разных ограничений. И одно из существенных ограничений – ограничение выездного туризма. Украинцы меньше ездят за границу. Плюс проблемы на рынке продовольствия, цены растут во всем мире, плюс растут цены на сырье, Украина является бенефициаром и того, и другого. В результате экспорт Украины растет, импорт снижается. Я посмотрел статистику платежного баланса Украины с 2016 по 2019 год, сальдо текущих операций, экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг, все время было отрицательным. 2020-2021 годы – Украина в плюсе. Ковид так повлиял на экономику Украины, что экспорта стало больше, импорта меньше, вот и укрепляется гривня", — сказал он.

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Эксперт напомнил о ситуации в 2019 году.

"Если мы вспомним лето 2019 года, когда гривня сильно укреплялась, был политический процесс, кандидат Владимир Зеленский выиграл президентские выборы. На этой эйфории и под влиянием идущей вниз инфляции иностранные инвесторы резко стали покупать украинские государственные ценные бумаги, в страну пришел приток валюты. НБУ просчитал правильным укреплять гривню", — сказал он.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что курс доллара к гривне в Украине до конца 2021 года будет сохранять стабильность.

"В июльском отчете НБУ говорится о том, что у нас неплохие макроэкономические показатели, в первую очередь речь идет о счете текущих операций. До конца года я не вижу макроэкономических причин для ослабления гривни", — заявил он.