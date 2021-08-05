У украинцев не останется пенсий — Ляшко раскритиковал инициативу власти Олег Ляшко рассказал, чем грозит украинцам введение накопительной системы пенсий

22:19, Сегодня

Украинцы могут остаться без пенсий из-за экспериментов правительства, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он отвечал на вопрос, готово ли украинское законодательство и институты к накопительной системе пенсий.

"Разделяю ваше беспокойство (из-за потери накоплений - ред.). Правительство пытается снова ставить эксперименты над работающими гражданами Украины. Эти эксперименты могут закончиться тем, что у украинцев не останется пенсий. Первое, что мы видим, — вводятся дополнительные налоги, потому что кроме вклада в общую пенсионную систему, люди должны платить дополнительно с зарплаты в частные пенсионные фонды. Кто будет нести ответственность, если этот частный пенсионный фонд исчезнет вместе с деньгами людей, которые десятки лет туда платили свои взносы", — сказал он.

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Политик рассказал что нужно для того, чтобы накопительная система работала.

"Накопительная система — это когда людям есть из чего накапливать. Когда сегодня большинство украинцев работают нелегально, 2 млн украинцев получают минимальную зарплату, то с чего они будут накапливать? Поэтому чтобы работала эта система, надо радикально увеличивать зарплаты для работающих людей", — сказал он.

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Напомним, 2 июня Кабинет министров утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Минсоцполитики, Минфин, Минэкономики выработают предложения по внедрению на базе действующего законодательства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. По замыслу правительства, это станет переходом к полноценной накопительной системе.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что пенсионная реформа, которая предусматривает введение накопительной пенсионной системы в Украине, содержит два риска.