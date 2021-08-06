Россия распространяет много слухов — у оператора ГТС рассказали о транзите газа Ольга Белькова рассказала, готова ли к вызовам украинская ГТС

16:53, Сегодня

"Северный поток-2" - это инструмент российской диверсии. Так считает польский министр иностранных дел Збигнев Рау. Он отметил, что Москва может использовать газопровод для шантажа не только Украины, но и всей Центральной Европы. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина прорабатывает все риски, связанные с запуском "Северного потока-2".

Ситуацию с транзитом газа через Украину прокомментировала директор по международным отношениям оператора ГТС Украины Ольга Белькова в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я могу официально заявить, что мы продолжаем транзит как положено и как определено контрактом. Мы выполняем все обязательства как по отношению к нашим международным партнерам, так и в рамках обязательства по закону о внутреннем рынке газа. Наша основная задача — транспортировка газа, чтобы обеспечить всех, кому он нужен и кто имеет на него право. Основная зона нашего внимания — это безопасность поставки газа для нужд Украины и по соглашению с нашими партнерами", — сказала она.

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Белькова рассказала о возможностях украинской ГТС.

"Наши мощности достигают 146 млрд кубов газа в год. Это очень большие мощности, которые ни разу не были подвержены сомнению даже самой Россией. Они распространяют много слухов, мол труба старая и так далее. Возраст тут ни при чем. Несколько лет назад мы транзитировали до 100 млрд кубов газа. Причин говорить, что мы не можем делать это сейчас, нет. Мы можем и 50, и 60, и аж до полной мощности закачки трубы. К сожалению, сейчас у "Газпрома" нет дополнительного спроса, несмотря на то, что в Европе сейчас фактически кризис цены на газ, это проблема всей Европы. Цены на газ достигли очень высокого уровня. Вместе с тем "Газпром" не заполняет нашу трубу дополнительными объемами", — сказала она

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Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью чешскому еженедельнику "Эхо" высказался о российском газопроводе.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream-2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы. В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО", — сказал он.