Вызывают рак и слепоту: украинцев предупредили об опасных Е-добавках в продуктах Врачи призывают внимательно изучать маркировку товара перед покупкой

09:46, Сегодня

Ежегодно на прилавках украинских магазинов становится больше продуктов, содержащих опасные для здоровья компоненты. Некоторые из них в Украине разрешены в небольшом количестве, а некоторые - запрещены, однако информацию о них на упаковке хорошо маскируют.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", пищевая промышленность давно научилась продлевать жизнь продуктов и усиливать их вкус с помощью Е-добавок, но мало какие из них безопасны. Е-добавки плотно засели в продуктах на полках, под кодом из букв и цифр скрываются эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты. Украинцы на них внимание обращают редко.

Е-добавки классифицируют по свойствам и обозначают цифрами: единица - это красители, среди них опасные Е-121 и Е-123. Уже доказано - в большом количестве они вызывают рак и могут спровоцировать аллергию. И вообще безопасный только один: Е-100 - он натуральный, из куркумы. Консерванты, которые продлевают срок годности, обозначают двойкой. Среди них почти все - от 230 до 240 - плохо влияют на кожу, желудок и сердечно-сосудистую систему. Стабилизаторы под цифрой четыре сохраняют консистенцию продуктов, среди опасных - Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466. Е-477 может вызвать онкологические заболевания. А вот усилители вкуса, скрытые под цифрой шесть, - угрожают слепотой для тех, кто злоупотребляет продуктами с этой добавкой.

Читайте также: Биологическое оружие: в Минздраве сказали, чем опасны просроченные газированные напитки

В то же время производители эти отметки ловко прячут - вместо Е-маркировки отмечают названия сульфатов и солей, которые неопытный покупатель может спутать с натуральными компонентами.

Среди магазинных товаров Е-добавки чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сырах и в печенье. Больше всего Е-добавок прячется в сладостях. Речь идет не только об ароматизаторах - здесь и усилители вкуса, и продолжатели срока хранения.

Врачи советуют внимательно изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.

"Е-шки могут вызвать такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкологию и аллергические реакции, которые могут привести к анафилаксии", - предупредил семейный врач Владислав Ващенко.

Читайте также: Безопасной шаурмы летом не бывает – украинцев предупредили насчет уличной еды

Ранее специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала слухи о том, что популярная пищевая добавка глутамат натрия якобы крайне вредна для здоровья.

"Дело в том, что глутамат натрия – это соль глутаминовой кислоты, которая входит в состав многих натуральных продуктов питания. Образуется глутамат натрия в том случае, если мы продукты питания термически обрабатываем с солью. Вы бросили гриб в кастрюлю, добавили соль, проварили – у вас добавился глутамат натрия. Это вещество, которое дает нам ощущение белковой пищи… Это невредное вещество", - сказала представительница Минздрава.

По ее словам, глутамат натрия может быть опасен, но точно так же опасна соль.