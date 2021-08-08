Если ценники не совпадают: названа популярная схема обмана покупателей в магазине Максим Несмиянов посоветовал покупателям быть внимательными

12:03, Сегодня

В магазинах покупатели нередко сталкиваются с проблемой, когда стоимость товара на кассе оказывается выше, чем заявленная на ценнике. В таких случаях претензии необходимо высказывать не кассиру, а администратору магазина.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Основная жалоба у людей, что ценники на товары в магазинах не совпадают - в торговом зале они одни, а на кассе другие. Был уникальный случай, когда на весах выдается четкий стикер, а на кассе этот стикер автоматически пересчитывается и дает цену больше на 30%", - сообщил он.

Читайте также: Как обманывают покупателей на рынках: названы главные хитрости

Как отметил Несмиянов, "разные бывают схемы", но покупателям надо быть внимательными, поскольку закон в этом случае на их стороне.

"Если возникла такая ситуация, надо говорить: вот цена публичная, вот ваш чек. Кассира никогда не трогайте в таких случаях, он не вернет разницу. Вызывайте администратора и общайтесь – она вам вернет разницу. Не нравится ей что-то – вызывайте полицию. Вообще вам должны вернуть разницу – у них (в супермаркетах – ред.) на это есть специальная касса. И самый простой лайфхак – фотографируйте ценники, иногда вы технически не можете вспомнить цену", - посоветовал эксперт.

Читайте также: Как пожаловаться на некачественные продукты в магазине: украинцам дали совет

Ранее исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что покупатель, который случайно разбил товар в магазине, не обязан оплачивать его стоимость. Как объяснил эксперт, по закону, "покупатель не обязан платить, если он не специально разбил товар, а доказать, что вы специально разбили этот товар можно только через суд, согласно закону о защите прав потребителей".

"Продать насильно товар потребителю не имеют права, это называется нечестная предпринимательская деятельность", - уточнил он.