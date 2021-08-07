Если разбили товар, платить необязательно: эксперт дал совет покупателям Максим Несмеянов считает, что покупатели не должны оправдываться

18:28, Сегодня

Покупатель, который случайно разбил товар в магазине, по закону, не обязан оплачивать его стоимость.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Есть проблема – если вы разбили товар. Я всегда говорю: вы не должны оправдываться. Бортиков не было… Вы должны говорить: а чем вы думали? Сейчас этот товар упал и, не дай Бог, со мной был бы ребенок, и эта бутылка упала бы на него или возле него. Мы проводили проверки – когда стеклянная бутылка падает, осколки разлетаются минимум на полметра. Журналист разбил бутылку, потом у него все ноги кровоточили, все в микростекле. Я тогда задаюсь вопросом: мне ваш товар без разницы, вы его потом, согласно Гражданскому кодексу, сами оплатите, но почему я рискую своим здоровьем из-за вашей жадности? Поставьте бортики", - заявил Несмиянов.

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Как объяснил эксперт, по закону, "покупатель не обязан платить, если он не специально разбил товар, а доказать, что вы специально разбили этот товар, можно только через суд, согласно закону о защите прав потребителей".

"Продать насильно товар потребителю не имеют права, это называется нечестная предпринимательская деятельность", - уточнил он.

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Ранее заместитель главы Союза потребителей Украины Олег Цильвик в эфире телеканала "Украина 24" предупредил, что при покупке товаров в интернете украинцы зачастую рискуют столкнуться с мошенниками.

"Много потребителей попадают в неприятности, когда покупают в сегменте соцсетей, когда невозможно установить, кто продавец. Люди зачастую перечисляют деньги неизвестным лицам, и вернуть их невозможно. Обязательно нужно проверять, у кого вы покупаете, не перечислять средства напрямую на карточки, не давайте реквизиты своей карточки. Для расчетов в сети лучше иметь отдельную карту, которая будет с нулевым балансом", - заявил эксперт.