Размер субсидий в Украине уменьшится на треть, но не всех - эксперт Льготные нормативы для начисления субсидий на коммуналку хотят урезать

19:11, Сегодня

В Украине Кабмин планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг, используемых при расчете размера субсидии. Если нормы на использование воды, газа и электричества снизятся до показателя весны 2020 года, размер субсидий может значительно уменьшиться.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказал директор департамента социальной политики Института местного развития Антон Левицкий.

"Введение этих нормативов было чисто популистским и непродуманным. Их вводили на пике коронавируса и локдауна и не подумали, например, что 80% получателей субсидий - это пенсионеры. Речь шла о том, чтобы увеличить нормы в связи с тем, что люди начинают находиться дома и больше потребляют воды, газа, электричества. Ну, 80% пенсионеров и так находятся дома, и объемы потребления для них не увеличились. Но, вместо того чтобы передать эти деньги врачам или на борьбу с последствиями локдауна, просто увеличили размер субсидий" , - заявил эксперт.

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По его словам, теперь, когда денег на субсидии не хватает, "еще один способ сократить эти расходы - снять эти ограничения".

"Это примерно на треть уменьшится размер субсидий, но не всех, а только на воду, газ (бытовые нужды), электричество. Уменьшение будет составлять 50-250 грн, не больше", - сообщил Левицкий.

Эксперт добавил, что "реакция людей понятна - она ​​отрицательная".

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Напомним, что нормативы для начисления субсидий в Украине хотят пересчитать. Льготные нормативы на коммуналку хотят урезать, соответственно, субсидии население будет получать на меньшие суммы.

Социальные нормативы на использование воды, газа и электричества повысили на 50% весной 2020 года из-за COVID-19, потому что люди остались дома и тратили больше ресурсов. Теперь, когда граждане вышли на работу, предельные нормы в "зеленых зонах" вернут на прежний уровень. Только если в области введут усиленные ограничения, льготу восстановят.

Отметим также, что Министерство социальной политики намерено усилить государственный контроль за предоставлением субсидий и проводить проверки получателей выплат. Проводить проверки будет уполномоченное лицо. Плановая проверка будет проходить не чаще раза в год.