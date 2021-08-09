России рано открывать шампанское - эксперт о запуске "Северного потока-2" Также эксперт рассказал, как РФ ведет гибридную войну в Европе за газовый рынок

17:34, Сегодня

Несмотря на то, что Россия практически достроила газопровод "Северный поток-2", у нее могут возникнуть проблемы с сертификацией трубы.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Действительно, там осталось проложить около 25 км трубы, для этого понадобится 1,5-2 месяца, но есть еще одна серьезная проблема – сертификация трубы, и на сегодня пока что ни одна компания на это не соглашается. Это может растянуться во времени на неопределенный срок. А труба без сертификации ничего не стоит, я бы не советовал открывать шампанское российской стороне", - сказал Омельченко.

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Также эксперт рассказал, как Россия борется за газовый рынок Европы.

"Есть интересный момент, что по сути у европейских контрагентов "Газпрома" нет правовых аргументов каким-то образом обвинять "Газпром", потому что он выполняет свои экспортные контракты. Но он ведет за газовый рынок гибридную войну в Европе таким образом, что с одной стороны выполняет контракт, с другой, когда газовый спрос растет, он просто его не удовлетворяет из-за того, что не заказывает дополнительные мощности через Украину, а также не спешит наполнять свои европейские хранилища газом, что делает и без того высокие цены еще выше", - отметил он.

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Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как Украина может ограничить использование Россией "Северного потока-2".

"Во-первых, мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода, потому что фактически есть возможности, и настаивать на том, чтобы этот газопровод был сертифицирован согласно требованиям Третьего энергетического пакета. Там очень существенное ограничение использования третьими сторонами. Чтобы не только "Газпром" мог использовать этот газопровод, но и другие компании. А если других компаний не будет, то фактически можно ограничить использование этого газопровода, как это было сделано на газопроводе Opal, где действует ограничение в 50%. Поэтому я считаю, что наша основная борьба сейчас будет сконцентрирована на вопросе сертификации", - сообщил он.