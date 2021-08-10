Время покупать евро: эксперт объяснил, как подорожает валюта к концу года "Европейская экономика немного медленнее развивается, чем американская", - сказал Дубас

13:53, Сегодня

Время покупать евро, валюта впервые с прошлого года значительно потеряла в цене, минус 2 грн только с начала лета. Если в июне за евро просили 33,58 грн, то сейчас 31,55 грн. Об этом говорится в сюжете программы «Экономика» на телеканале «Украина 24».

Стоимость валюты сейчас зависит от ситуации на мировых рынках, считают в Ассоциации украинских банков. Из-за пандемии она является неблагоприятной для многих валют мира, в том числе и для гривни. Впрочем осенью ситуация может измениться.

«Евро может остаться на отметке 32-32,2 грн, если мы говорим о завершении третьего квартала. И, скорее всего, в завершение года евро подрастет до 33 грн за 1 евро, поскольку европейская экономика немного медленнее развивается, чем американская», – сказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Читайте также: Экономика будет восстанавливаться — эксперт дал обнадеживающий прогноз

Курс доллара к гривне в Украине до конца 2021 года будет сохранять стабильность, заявил ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

В программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-замминистра финансов России, публицист Сергей Алексашенко объяснил, почему гривня укрепляется:

"Последние полтора года весь мир живет в состоянии коронавируса, экономики живут в режиме разных ограничений. И одно из существенных ограничений – ограничение выездного туризма. Украинцы меньше ездят за границу. Плюс проблемы на рынке продовольствия, цены растут во всем мире, плюс растут цены на сырье, Украина является бенефициаром и того, и другого. В результате экспорт Украины растет, импорт снижается. Я посмотрел статистику платежного баланса Украины с 2016 по 2019 год, сальдо текущих операций, экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг, все время было отрицательным. 2020-2021 годы – Украина в плюсе. Ковид так повлиял на экономику Украины, что экспорта стало больше, импорта меньше, вот и укрепляется гривня".