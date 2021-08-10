Меньше 8 тыс. грн в месяц - экономист объяснил, что такое жить за гранью бедности По мнению Владислава Зимовца, Госстат при определении уровня доходов домохозяйств не учитывает разницу по регионам

17:10, Сегодня

Люди, живущие на месячный доход менее 8 тыс. грн, живут за гранью бедности. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал доктор экономических наук Владислав Зимовец, комментируя данные о доходах домохозяйств, опубликованные Госслужбой статистики.

"За гранью бедности – это те люди, которые живут на доход меньше 8 тыс. грн в месяц, это граница среднего класса. Возможно, есть промежуточный диапазон, но средний класс – это от 8 тыс. и выше, если брать подходы Мирового банка", - сказал экономист.

По мнению Зимовца, Госстат использует неверные подходы при определении уровня бедности домохозяйств.

"Госслужба статистики проводит опросы в достаточно узком кругу - 10 тыс. домохозяйств по разным регионам, и выводит средние по Украине показатели. Это неправильно, поскольку уровень жизни, стоимость жизни в некоторых регионах значительно ниже, чем в Киеве и областных центрах. Есть определенные расхождения, отсюда и получаются проценты, что большинство считает, что средний класс – это выше 22 тыс., но примерно 30% считает, что это от 8 до 22 тыс., в зависимости от региона, это также очень важно", - сказал Зимовец.

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По словам экономиста, самыми бедными регионами можно считать запад и юг Украины.

"Есть Западная Украина, там, где есть безработица, более бедные регионы, юг – Херсон, Николаев. Тут расхождения могут быть в два раза между уровнем средним, и отношение другое к тому, что такое средний класс, что такое уровень бедности. Бедный человек в Киеве может быть не очень бедным, например, на юге Украины в провинциальном городке или сельской местности", - сказал Зимовец.

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Как передает LIGA.net, в соответствии с данными Госстата, при оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. 31,9% украинцев не считают себе бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу. Большинство домохозяйств - 67,1% – относят себя к категории бедных.

Ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "Украина 24" заявил, что за последний год расходы украинцев росли в два раза быстрее, чем их доходы. "Мы имеем данные социологических исследований. Они показывают, что 54% украинцев считают, что финансовое положение их семьи ухудшилось. Эта цифра коррелирует с показателем бедности, то есть соотношением между доходами и расходами. Увеличилась бедность до 51%. 54% сами себя считают бедными, а 51% - это официальная цифра наших ученых", - отметил экс-министр.