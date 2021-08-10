Меньше 8 тыс. грн в месяц - экономист объяснил, что такое жить за гранью бедности

По мнению Владислава Зимовца, Госстат при определении уровня доходов домохозяйств не учитывает разницу по регионам

Михаил
Шилин

Люди, живущие на месячный доход менее 8 тыс. грн, живут за гранью бедности. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал доктор экономических наук Владислав Зимовец, комментируя данные о доходах домохозяйств, опубликованные Госслужбой статистики. 

"За гранью бедности – это те люди, которые живут на доход меньше 8 тыс. грн в месяц, это  граница среднего класса. Возможно, есть промежуточный диапазон, но средний класс – это от 8 тыс. и выше, если брать подходы Мирового банка", - сказал экономист.

По мнению Зимовца, Госстат использует неверные подходы при определении уровня бедности домохозяйств.

"Госслужба статистики проводит опросы в достаточно узком кругу - 10 тыс. домохозяйств по разным регионам, и выводит средние по Украине показатели. Это неправильно, поскольку уровень жизни, стоимость жизни в некоторых регионах значительно ниже, чем в Киеве и областных центрах. Есть определенные расхождения, отсюда и получаются проценты, что большинство считает, что средний класс – это выше 22 тыс., но примерно 30% считает, что это от 8 до 22 тыс., в зависимости от региона, это также очень важно", - сказал Зимовец.

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По словам экономиста, самыми бедными регионами можно считать запад и юг Украины. 

"Есть Западная Украина, там, где есть безработица, более бедные регионы, юг – Херсон, Николаев. Тут расхождения могут быть в два раза между уровнем средним, и отношение другое к тому, что такое средний класс, что такое уровень бедности. Бедный человек в Киеве может быть не очень бедным, например, на юге Украины в провинциальном городке или сельской местности", - сказал Зимовец.

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Как передает LIGA.net, в соответствии с данными Госстата, при оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. 31,9% украинцев не считают себе бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу. Большинство домохозяйств - 67,1% – относят себя к категории бедных.

Ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "Украина 24" заявил, что за последний год расходы украинцев росли в два раза быстрее, чем их доходы. "Мы имеем данные социологических исследований. Они показывают, что 54% украинцев считают, что финансовое положение их семьи ухудшилось. Эта цифра коррелирует с показателем бедности, то есть соотношением между доходами и расходами. Увеличилась бедность до 51%. 54% сами себя считают бедными, а 51% - это официальная цифра наших ученых", - отметил экс-министр.

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