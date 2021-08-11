4 тысячи долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждать Также министр рассказал, какое повышение зарплат учителям будет в ближайшее время

11:45, Сегодня

Зарплата 4 тыс. долларов для профессоров реальна, а для педагогов по итогам 2021 года зарплата повысится почти на 30%. Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"4 тыс. долларов были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей, профессоров 4 тыс. долларов будет реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки системы высшего образования", - сказал министр.

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Шкарлет также отметил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды, и один раз - в 2022 году.

"В 2021 году повышение зарплаты для педагогов будет происходить дважды. Первое было на 20% с 1 января. Еще ожидаем на 1 декабря почти на 9%. Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 ожидается повышение на конец года, тоже мы примерно на 10% будем ожидать повышения", - сказал Шкарлет.

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Напомним, что Владимир Зеленский в ходе участия в форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал указ "Вопросы проекта "Президентский университет". Университет должен стать "современным, инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного изменчивого мира". Предполагается, что в университете будут изучаться информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

Накануне президентских выборов в команде Владимира Зеленского заявили, что поднимут зарплаты педагогам до 4 тыс. долларов, однако потом признали, что это невозможно сделать в нынешних экономических условиях. В программе Зеленского было зафиксировано, что профессия учителя станет престижной и высокооплачиваемой.