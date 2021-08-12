Подсолнечное масло может подешеветь: названы сроки За год цены выросли на 80%, и дорожать дальше уже некуда

13:38, Сегодня

За год цены на подсолнечное масло выросли на 80%, дорожать дальше некуда, и эксперты надеются, что в сентябре продукт подешевеет. Об этом говорится в сюжете программы "Экономика" на канале "Украина 24".

"Цены на масло за год выросли на 80%, сейчас литровая бутылка обходится в 70 грн. Впрочем, в сентябре продукт подешевеет, на это надеются эксперты Института аграрной экономики. Уже в начале осени хозяйства начнут собирать урожай подсолнечника, а переработчики будут поставлять на рынок масло первого отжима. Внутренний рынок будет насыщен, поэтому и цены будут падать", - говорится в сюжете.

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Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что правительство не должно регулировать цены, сдерживание инфляции - это привилегия Национального банка. А чтобы помочь НБУ остановить подорожание товаров и услуг, Кабмин должен уменьшить дефицит бюджета, а также не спешить с повышением зарплат и выплат, пока цены не остановятся.

"Сейчас ситуация не катастрофическая. Да, инфляция уже вошла в область двойных чисел. Но это, скорее всего, временный фактор роста цен на газ, нефть, руду, агротовары, рано или поздно себя исчерпает, и это инфляционное давление немного снизится", - сказала Репко.

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Напомним, ранее экономист Олег Пендзин в эфире "Украина 24" рассказал, что происходит на рынке подсолнечного масла. По его словам, в Европе оно дешевле, там его можно купить в пересчете на украинские деньги примерно за 35-40 гривен. За последний месяц растительное масло в мире подешевело на 9,5%, а в Украине оно подорожало на 3,5%. "Украина является мощным производителем растительного масла, мы производим до 5 млн тонн в год, а внутреннее потребление — 450 тысяч тонн. То есть мы более 90% вывозим за границу... Но нужно понимать, что больше всего в мире потребляется пальмовое масла, оно значительно дешевле. Сейчас оно подешевело и потянуло за собой премиум-сорта других масел. В то же время в Украине пальмовое масло не продается, поэтому у нас в основном представлен средний сегмент растительных масел. И маркетологи наших производителей пошли интересным путем. В Европе и мире тара меньше литра практически отсутствует. А в Украине у нас сначала перешли на тару 800 граммов, а сейчас уже можно видеть бутылочки и по 0,5 литра, которые продаются по цене почти как литр", — сказал Пендзин.