Гарантировать не может никто — экс-замминистра о транзите газа через Украину Елена Зеркаль рассказала о сценарии на случай, если Россия откажется от транзита через Украину

22:38, Вчера

Никто не может гарантировать транзит газа через Украину — об этом заявила экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Наработанного решения еще нет, так как есть, то что называется, elephant in the room, это Россия. Как себя будет вести Россия этой зимой, никто не знает, думаю, что канцлер не исключение. Многое зависит от России, и гарантировать поставку российского газа через территорию Украины не может никто, потому что мы знаем практику прерывания транзитов, мы знаем, как соблюдают контракты, мы знаем, что цивилизованный подход не присущ Российской Федерации в отношениях с Украиной. Что она (Меркель – ред.) нам может гарантировать – не знаю", — сказала она.

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Зеркаль рассказала, что Украина отрабатывает альтернативный сценарий.

"Надеюсь, что мы увидим какие-то конкретные наработки в отношении того, как будет проходить диалог, кому она это поручает, как она видит возможность использования фондов, что они собираются делать для того, чтобы обеспечить применение норм европейского законодательства к Северному потоку. Мы сейчас этот сценарий (если Россия откажется от транзита газа по украинской ГТС – ред.) отрабатываем с американцами, это будет предметом дискуссии во время визита президента и министра энергетики в США", — сказала она.

Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.