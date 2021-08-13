Доллар подешевел: эксперты прогнозируют новое повышение осенью Эксперты рассказали, почему курс доллара снизился

11:29, Сегодня

Время покупать валюту: за неделю доллар подешевел еще на 8 копеек, сообщается в сюжете программы "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Доллар в банках продают в среднем за 26,70 грн, это выгодный курс, который заинтересовал украинцев. Спрос на американскую валюту растет, с начала месяца население купило 45 млн долларов — об этом сообщил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Однако эксперты говорят, что дешевый доллар — это сезонное явление. Курс вернется к отметке 27 гривен уже в начале осени, так что у гривни еще есть время усилить позиции.

"У нас стабильная гривня, как ни странно, благодаря коронавирусу, потому что за период коронавируса у нас практически не изменился экспорт, но очень упал импорт. И таким образом у нас внешняя торговля сбалансировалась. Экономических, финансовых рисков для девальвации гривни нет", — заявил экономист Андрей Новак.

Курс доллара к гривне в Украине до конца 2021 года будет сохранять стабильность, заявил ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.