Традиционное угощение на Медовый Спас подорожало: как изменились цены Экономист рассказал, на сколько подорожали продукты для лепешек с маком

15:19, Сегодня

14 августа украинцы отмечают Медовый Спас. Традиционно в этот день на столах должно быть блюдо с маком. Обычно выпекают лепешки или рулеты. Однако сейчас обрядовые вкусности обойдутся почти вдвое дороже, чем в прошлом году. Сколько будет стоить праздничное блюдо — в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Неотъемлемый ингредиент для приготовления наших лепешек — это мак. Кроме него, берем яйца, растительное масло, муку, соль, сахар и соду. А вот сметану и мед купим домашние. И идем в гости к исследовательнице традиций украинской культуры Марине Соботюк. Она приготовит коржи с маком или, как их еще называют, лепешки, по рецепту своей бабушки.

"Мы сегодня напомним вкус даже моего детства. Для этого смешиваем 2 стакана муки, пол чайной ложки соли, ваниль, щепотку соды и 200 граммов сметаны. Сюда же — 2 яйца, сахар и конечно, мак. Потому что у нас же Маковей, и всегда когда-то в деревнях или даже украинцы в городах пекли что-то с маком. Это были или блины с маком, или коржи с маком, или все где можно было в пироги добавить мак. Потому что это наша традиция", — рассказывает она.

Тесто вымешивает руками, а дальше — лепит коржики. И выпекает 20 минут. По традиции, их надо пропитать водой с медом — чтобы таяли во рту.

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Такая тарелка лепешек обойдется в 80 гривен. И это на 45% дороже, чем в прошлом году, говорит экономист Олег Пендзин, поскольку основные ингредиенты блюда существенно подорожали.

"За последний месяц сахар немного вырос. А за год он вырос вообще на 87%. Безусловно, это легло в маковик, потому что там есть сахар. Мука выросла где-то практически на 18%. Масло выросло на 70%", — сказал он.

А вот цена на мак выросла незначительно — на 10-12%. Поэтому его в Спас можно класть в выпечку не жалея. Но если лепешки не ударят по карману, то выпекать привычный для многих украинцев рулет-маковик выйдет дороже.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин в эфире "Украина 24" рассказал, что происходит на рынке подсолнечного масла. По его словам, в Европе оно дешевле, там его можно купить в перерасчете на украинские деньги примерно за 35-40 гривен. За последний месяц масло в мире подешевело на 9,5%, а в Украине оно подорожало на 3,5%.

Также аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин ранее прогнозировала подорожание яиц в конце лета. "Примерно с августа начнет расти цена на яйцо куриное, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Скорее всего, эта цена будет держаться до следующей весны", — сказала она.