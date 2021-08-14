В Украине раскрыли подробности газового шантажа России: это целенаправленная политика Кремль готовится к сертификации газопровода "Северный поток-2"

11:08, Сегодня

Россия отказывается транзитировать через Украину дополнительные объемы газа для Европы, чтобы давить на ЕС в вопросе сертификации газопровода "Северный поток-2".

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

"Общее потребление в Украине примерно 30 млрд кубометров, самостоятельно Украина производит около 20 млрд, остается найти где-то еще 10 млрд. В прежние времена мы брали у России, сегодня у Украины есть возможность брать у наших дружественных стран – Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Самые большие мощности на границе со Словакией. В нормальном режиме мы полностью справляемся с теми возможностями, которые есть у Украины", – сказала она.

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Белькова добавила, что, "безусловно, нужно включать риск-менеджмент, когда речь идет о сложных погодных условиях или нестабильности на рынке".

"Как мы видим, в Европе Россия фактически поднимает газ из хранилищ, которые находятся в Европе, вместо того, чтобы транзитировать по территории Украины дополнительные объемы. Мы считаем, что это целенаправленная политика, которой готовят почву для дальнейшего политического давления в связи с возможными препятствиями, которые будут возникать с осени с момента рассмотрения сертификации "Северного потока-2", - заявила спикер "Оператора ГТС Украины".

По ее словам, Украине нужно "готовиться к диверсификации собственных источников поставки газа".

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Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября. Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен.

В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин считает, что "проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы".