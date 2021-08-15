Отдых в Египте подорожает: эксперт назвал две причины Эксперт прогнозирует, что с ростом цен сервис на египетских курортах заметно улучшится

12:09, Сегодня

Открытие Египта для туристов из России и госрегулирование цен на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях увеличат цены на отдых.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" вице-президент Ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

"Думаю, эти два фактора – административное регулирование цены плюс возврат российского туриста на египетские курорты – увеличит стоимость продукта. Но все равно будут горячие предложения, потому что египетское направление – это чартерное направление. В течение сезона есть провальные даты, и на них всегда появляются горячие предложения. Если люди хотят сэкономить, они могут полететь в момент спада цен", - сказал он.

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Дереза отметил, что поддерживает рост цен на отдых в Египте, "потому что в последние годы у них постоянный кризис на туристическом рынке, отели снижают стоимость в первую очередь за счет качества услуг, поэтому идет много жалоб туристов на питание, напитки, сервис и так далее".

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами, которое было прервано с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

В начале июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну.

В свою очередь, правительство Египта объявило о введении с 1 ноября минимальных цен на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

В пятизвездочных отелях цена будет минимум 40 долларов на человека, в четырехзвездочных – 28 долларов. Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис, сообщает "Интерфакс".