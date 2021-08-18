Пенсионная реформа: в Минсоцполитики пообещали серьезную защиту накоплений украинцев В ведомстве также пообещали помочь украинцам с финансовой грамотностью

22:09, Сегодня

В рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, комментируя введение накопительных пенсий. На вопрос, поможет ли государство украинцам учиться копить себе на пенсию, Шамбир ответил:

"Это безусловно, потому что повышение финансовой грамотности является одним из ключевых вопросов. Вопрос финансовой грамотности – один их ключевых, потому что человек будет выбирать соответствующий фонд. Все будет делаться таким образом, чтобы это упростить".

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Советник министра отметил, что "на сегодняшний день государственных фондов нет", но рассматривается их создание.

"В любом случае законодательство уже на сегодняшний день предусматривает серьезную защиту, а при принятии закона предполагается ее усилить. Речь о том, чтобы либо создать государственный фонд, либо усилить гарантии негосударственных фондов, чтобы не было возможности их обанкротить, вывести средства, чтоб они были под государственным контролем", - сказал советник министра.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель -введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", — сказал Шмыгаль, которого цитирует Nv.ua.

Ранее Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан.

Предполагается, что дополнительные пенсионные накопления украинцев будут формироваться за счет части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.