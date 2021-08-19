"Северный поток-2" не поможет Путину оставить Украину без газа — журналистка Юлия Латынина рассказала, как Владимир Путин просчитался с "Северным потоком-2"

17:37, Сегодня

Строительство "Северного потока-2" является стратегическим планом президента России Владимира Путина, чтобы лишить Украину газа, но этот план утратил стратегический смысл. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявила российская журналистка Юлия Латынина.

"Поскольку "Северный поток-2" строился для того, чтобы нагадить Украине, то все способы, которыми можно нагадить Украине, будут использованы. Другое дело, что эти способы достаточно ограничены. Я как-то была в Пуэрто-Рико и там видела старую крепость, за которую были страшные войны - сначала между испанцами, потом между испанцами и американцами, потому что мимо нее в Карибское море не проплывешь. Там были гигантские укрепления, гигантское количество бабла во все это вложено. А потом появились самолеты, изменились торговые потоки, и теперь там музей, в котором школьники развлекаются, потому что эта штука утратила всякое стратегическое значение", — отметила журналистка.

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По словам Латыниной, первоначальный план Владимира Путина провалился.

"В этом смысле "Северный поток-2" очень похож на эту гигантскую крепость. Потому что когда Путин принял свой грандиозный план – обвести вокруг Украины "Южный поток" и "Северный поток" и тем самым лишить Украину газа, он не представлял, что будет построена система, которая позволит Украине получать газ из Европы. После того как реверс был включен, оказалось, что вся эта грандиозная система, десятки миллиардов долларов, которые грохнул Путин, чтобы задушить Украину без газа, полностью утратили свой стратегический смыслю И осталась только какая-то маленькая на три копейки вещь – что можно лишить Украину денег за транзит газа", — добавила Латынина.

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"Северный поток-2" не достроят до 23 августа. Компания-оператор опровергла эту информацию, которая ранее появилась в СМИ. В Nord Stream 2 такие заявления назвали спекулятивными. На сегодня достроено 99% газопровода, однако четкой даты завершения работ пока нет.

Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины. Это может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября.

Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен. В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин считает, что "проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы".