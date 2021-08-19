"Северный поток-2" будет работать: эксперт рассказал, что делать Украине Иван Плачков рассказал, как Украина может обезопасить себя в ситуации с "Северным потоком"

21:49, Вчера

Германия назначила спецпредставителя по транзиту газа через Украину — им стал Георг Вальдерзее. Он будет работать над заключением контракта между Россией и Украиной, чтобы транзит газа не остановился после завершения договора в 2024 году.

Ситуацию с транзитом газа прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Начнем с того, что "Северный поток-2" будет закончен и будет работать. Сегодня "Газпром" окончательно закончил участок "Сербия-Венгрия", он обеспечивает без украинской газотранспортной системы практически все свои контракты. Что касается Украины, мы на сегодня прокачиваем 40 млрд кубов газа, и есть договор до 2024 года. Хотя наша ГТС рассчитана на 180 млрд, а максимум мы прокачивали где-то 130. Понятно, что экономичность работы при 40 млрд кубов при проектной мощности 180 очень низкая. ГТС работает по себестоимости, практически никакой прибыли мы не получаем", — сказал он.

Читайте также: "Северный поток-2" не поможет Путину оставить Украину без газа — журналистка

Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы гарантировать транзит газа.

"Уверенности нет, мы знаем Россию и знаем "Газпром". Возможно, накануне нового года или после появятся какие-то "технические проблемы" и остановят якобы для ремонта. Мол, мы не отказываемся. А на то время у нас максимальное потребление газа, и будет очень сложно обеспечить потребителей Украины без транзита газа. Поэтому нам нужны гарантии, чтобы не было "случайных" или искусственных ситуаций. На будущее нам необходимо продление этого контракта минимум на 15-25 лет, и желательно, чтобы было увеличение транзита. Если этого не будет, у нас могут быть большие вопросы с газоснабжением потребителей Украины. И чтобы их обеспечить, нам нужно выполнение нескольких условий. Во-первых, нам нужно закачать в хранилища не менее 23-24 млрд кубов газа, чтобы у нас был запас, потому что с сегодняшними 15-17 млрд мы этот вопрос не решим. Во-вторых, нужно обеспечить уровень добычи минимум 100 млн в сутки, а мы не увеличиваем, а уменьшаем. И во время зимнего максимума нам нужно еще покупать в Европе где-то 50-70 млрд кубов газа", — сказал он.

Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства "Северного потока-2". Они отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до 10 лет. Кроме того, Германия продолжит продвигать энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что президент России Владимир Путин поднимает цены на газ для Запада и уже заключает фьючерсные контракты на газ из "Северного потока-2".

"Путин уже считает, что "Северный поток-2" работает, и они на Московской бирже торгуют объемами, и этот газ уже законтрактовывается европейцами. И там цена примерно вдвое меньше, чем сейчас. Он играет с ними в кошки-мышки, он уже сейчас использует пока не как оружие, чтобы бить по европейцам, он больше бьет по нам, но потом точно так же сможет играть с Европой, бить по Европе", — сказал Гриценко.