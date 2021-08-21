Российский политик о транзите газа через Украину: не стоит доверять словам Путина Украине в вопросе транзита газа надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, считает Леонид Гозман

11:01, Сегодня

Украина не должна доверять словам президента России Владимира Путина насчет возможности продолжения транзита газа через ее территорию после запуска газопровода "Северный поток-2".

Такое мнение в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" высказал российский политик Леонид Гозман.

"Я бы в любом случае не стал доверять словам Путина, что транзит газа будет продолжен (после 2024 года – ред.), это не более, чем слова, а у нас есть доказательства того, как российское руководство относится и к словам, и к документам. Мы видим, как Путин относится к обещаниям, которые дает собственному народу, например, не повышать пенсионный возраст или не менять Конституцию. Какие основания считать, что то, что он пообещает Украине, он будет выполнять? Никаких. Тем более, что он не пообещал, а сказал: да, мы готовы, но нам надо 1, 2, 3, 4, 5. А дальше он скажет, что если 1, 2, 3, 4, 5 не сделаны, то он меняет свое решение. Есть старое выражение – надейся на лучшее, но готовься к худшему. Я бы готовился к худшему", - отметил Гозман.

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Напомним, президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута. Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору, даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.