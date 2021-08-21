"Перевыполнили план": Витренко сказал, сколько газа накопила Украина на зиму

14:44, Сегодня

Украина накопила в подземных хранилищах запасы газа на отопительный сезон, план Кабмина при этом был перевыполнен.

Об этом сообщил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. На вопрос, сколько газа в украинских хранилищах, глава "Нафтогаза" ответил:

"Уже около 18 млрд кубов. Мы перевыполнили план, который установило правительство. Правительство сказало, чтобы было 17 млрд на начало отопительного сезона. Отопительный сезон у нас обычно с 15 октября. Но мы еще увеличиваем, приближаемся к отметке 18 млрд. К началу отопительного сезона планируем иметь более 19 млрд. Дополнительные риски за проблем, связанных с "Северным потоком-2", санкциями, которые мы сами требуем. Мы в принципе хотели бы иметь больше газа в подземных хранилищах, потому накапливаем больше газа".