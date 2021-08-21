Запуск "Северного потока-2": Витренко заверил, что ГТС Украины не пойдет на металлолом Украина может переориентировать газотранспортную систему, отметил глава "Нафтогаза"

15:45, Сегодня

Газотранспортная система Украины в случае прекращения транзита российского газа может переориентироваться на собственную добычу газа и на транспортировку водорода.

Об этом сообщил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. На вопрос, может ли украинская ГТС пойти на металлолом после возможного прекращения транзита российского газа, Витренко ответил:

"Нет, не пойдет, это преувеличение. У нас есть значительные объемы собственной добычи. И мы должны переориентировать нашу газотранспортную систему как раз на собственную добычу природного газа, на собственную добычу биогаза. У нас есть огромный потенциал для выработки биогаза, речь может идти о 10 млрд кубометров в год. Это фактически столько газа мы импортируем сейчас. А также мы должны рассматривать такие варианты, как использование этой системы (ГТС - ред.) для транспортировки водорода".

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По словам главы "Нафтогаза", Украина честно говорит своим партнерам, что если "Северный поток-2" будет остановлен, или если европейские компании забронируют мощности украинской ГТС после 2024 года на долгий срок, например, на 10 лет, тогда доходы от транзита, примерно 20 млрд долларов, как раз будут использованы для финансирования этого "зеленого перехода".

"Модернизация требует десятки миллиардов долларов, и Украина как раз хотела использовать доходы от транзита для финансирования этого зеленого перехода", - заявил он.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украине нужны реальные контракты с европейскими компаниями на транзит газа после 2024 года, а не обещания Запада насчет обеспечения транзита.

"Нам не нужны обещания, а реальные контракты с европейскими компаниями на те объемы, которые сейчас идут через Украину. Таким образом мы будем уверены в том, что эти объемы и в дальнейшем будут идти через Украину. А если для каких-то дополнительных объемов нужен "Северный поток-2", то пусть тогда они уже заключают контракты на эти дополнительные объемы с "Газпромом", обеспечивают соответствие "Северного потока-2" европейскому регулированию, и тогда в таком ключе будут разговоры", - заявил глава НАК "Нафтогаз".

Напомним, президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута. Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору, даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.