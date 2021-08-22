"Северному потоку-2" спрогнозировали большие проблемы: идет вразрез с законами ЕС Механизмы ЕС позволяют сдерживать использование "Северного потока-2", считает Александр Сушко

15:57, Сегодня

Российскому газопроводу "Северный поток-2" не светит безоблачное будущее, так как он не соответствует нормам энергетического законодательства Евросоюза.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт-международник Александр Сушко. Комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "Северный поток-2" это не только немецко-российский проект, но и других стран, эксперт отметил:

"Здесь попытки разделить ответственность. Это классический дипломатический прием. Любой на ее месте делал бы так же в этой ситуации. Когда мы говорим с Брюсселем на эту тему, то они говорят: это не проект ЕС, говорите с немцами. Когда мы говорим с немцами, они говорят: это проект не только наш, немецкий, здесь есть другие страны. Но этот проект не ЕС, потому что сама Еврокомиссия не поддерживает "Северный поток-2".

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По словам Сушко, "здесь есть определенное пространство для маневров в будущем".

"Определенные шаги по сдерживанию использования этого газопровода лежат в плоскости использования именно механизмов ЕС, в частности законодательства ЕС - Третьего энергопакета, которое не соответствует тому состоянию "Северного потока-2", который сегодня строится. Это серьезное нарушение, которое касается того, что ключевые права собственности принадлежат поставщику - это существенно идет вразрез с нынешним европейским законодательством. В принципе уже есть решение европейского суда, поэтому безоблачного будущего у этого проекта нет, даже если он будет достроен", - считает он.

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Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.