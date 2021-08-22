Эксперт о встрече Зеленского и Меркель: гарантий транзита газа через Украину нет Международник рассказал, как Украина может минимизировать риски от потери транзита

16:45, Сегодня

Интеграция в европейский газовый рынок может минимизировать потери Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт-международник Александр Сушко. На вопрос, получила ли Украина какие-либо гарантии транзита газа после переговоров президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, эксперт ответил:

"Я не ожидал никаких гарантий - поэтому их нет, это не редкость. На сегодняшний день вопрос звучал: может ли Украина получить какие-то гарантии. Речь идет, скорее, об определенных пакетных решениях, которые будут означать, с одной стороны, минимизацию рисков от потери транзита, минимизацию возможностей России шантажировать Украину собственно отсутствием поставок. Но на самом деле Украина сегодня не является покупателем российского газа, поэтому этот фактор не столь критичен".

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Как объяснил Сушко, в более широком смысле эти гарантии "означают определенный алгоритм включения Украины в единый европейский энергетический рынок".

"Причем речь идет не только о природном газе, но и об электроэнергии, водороде - то есть зеленой энергетике. Это комплекс мер, которые еще надо разработать, предусмотреть их финансирование, определенный календарь их внедрения. Но это все равно не будет гарантией в классическом смысле, когда кто-то за нас будет воевать, если нам перестанут поставлять газ", - подчеркнул он.

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Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.