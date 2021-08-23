Украине нужен хотя бы 10-летний контракт — Гончаренко о "Северном потоке-2" Алексей Гончаренко рассказал, какую опасность представляет для Украины российский газопровод

14:15, Сегодня

Российский газопровод "Северный поток-2" противоречит интересам безопасности Украины, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

"Понятно, что вся эта история абсолютно невыгодна для Украины, и то, что фактически на встрече Меркель с Путиным было сообщено всему мир, что "Северный поток-2" будет достроен, безусловно, противоречит интересам Украины — как экономическим, так и безопасности. Это проблема для всех нас. Очень жаль, что в конце каденции Меркель, которая много сделала в плане санкций, прямые экономические интересы победили, и они фактически продавили этот проект", — сказал он.

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Гончаренко рассказал, чего должна добиваться Украина.

"Сейчас остается единственный путь остановить его — это через США. Я бы все равно не опускал руки, впереди визит Зеленского к Байдену, и эта тема должна стать главной. Нам нужно не допустить, чтобы этот проект заработал. А если он заработает, что вероятнее всего случится, то задача Украины — получить хотя бы 10-летний контракт для нашей газотранспортной системы с объемом хотя бы 40 млрд кубометров в год. Это в интересах абсолютно всех, чтобы был запасной вариант, и в случае неполадок можно было переключить (поставки газа — ред.). Наша ГТС становится в этом случае запасным вариантом, но это лучше, чем ничего. Худший вариант — это если мы не получим никаких гарантий после 2024 года. Если это случится, то это будет полным поражением Украины как государства", — сказал он.

Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины. Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.