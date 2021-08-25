Безналичные расчеты удобны и могут вывести экономику из тени - экономист В магазинах с терминалами покупателей всегда больше, чем в магазинах, не имеющих терминалов

11:55, Сегодня

По данным Национального банка, за первое полугодие 2021 года около 90% операций проводились платежными карточками. Операции с безналичным расчетом - это не только удобство, но и выведение экономики из тени. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал экономист Олег Пендзин.

"Европейская практика говорит, что наличный оборот резко снижается. Тут речь даже не идет об удобстве, удобство это категория, которая прежде всего интересует потребителя. С точки зрения государства это существенный шаг к выходу экономики из тени. Мы должны понимать, что все, что прошло через POS-терминал, легальный счет, обязательно облагается налогом. Это прекрасный способ уменьшить долю теневой экономики, которая в Украине сегодня в сравнительных расчетах от 30 до 40%, и это огромный плюс. Ну и, безусловно, это удобнее. Когда мы с вами говорим о таскании в кармане большого количества наличности, еще и металлической, иногда это не бывает удобным, и преступники всегда могут найти механизмы для того, чтобы в особо людных местах вас попытаться ограбить", - сказал экономист.

Читайте также: Меньше 8 тыс. грн в месяц - экономист объяснил, что такое жить за гранью бедности

Пендзин отметил, что механизмы защиты постоянно совершенствуются, а в том, что мошенники получают доступ к средствам граждан, часто виноваты сами граждане, которые сообщают посторонним данные о карточке, которые нельзя раскрывать.

Экономист сказал, что расчет наличными средствами осуществляется по желанию клиента и продавца, но если в магазине есть терминал, то покупатели отдадут предпочтение такому магазину.

"На сегодняшний момент все эти вещи осуществляются по желанию собственника магазина. Но, по отзывам покупателей, они отдают предпочтение тем торговым точкам, где есть механизм быстрой связи, с POS-терминалом, это дополнительный плюс для реализатора, у него будет больше посетителей. Никаких запретов по наличности нет, единственное, что в мире и Европе есть ограничения по максимальным суммам, которыми можно осуществлять расчеты наличностью", - рассказал Пендзин.

Читайте также: Повышение прожиточного минимума не соответствует потребностям людей - экономист

По данным Нацбанка, в первом полугодии 2021 года безналичные операции преобладали среди всех операций с платежными картами по количеству и сумме. Девять из десяти операций были безналичными (почти 90% от общего количества операций с карточками). Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно. Всего в январе - июне 2021 года по сравнению с первым полугодием прошлого года количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на треть (36%) и составило 3 220 млн шт., а сумма выросла на 42% и достигла 1 398,2 млрд грн.