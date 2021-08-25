Россия может обойти решение немецкого суда по "Северному потоку": эксперт раскрыл детали Продолжается согласование европейского и российского законодательства по "Северному потоку-2"

15:30, Сегодня

Решение немецкого суда обязать оператора газопровода "Северный поток-2" быть независимым от компании "Газпром" не помешает поставкам российского газа в Европу. Стороны могут найти обходное решение – продавать газ в международных водах.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Это борьба согласований европейского и российского законодательства. В соответствии с российским законодательством только "Газпром" имеет право экспортировать газ за пределы России. Вряд ли Россия пойдет на изменения собственного законодательства ради выполнения каких-то третьих энергетических пакетов. Скорее всего, ситуация будет решена очень просто: газ будет передаваться в международных водах, то есть продаваться где-то в 15 км от побережья Германии и, таким образом, все проблемы с формальной точки зрения будут решены", - объяснил эксперт.

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По словам Рябцева, никаких больших побед в отношении этого решения суда "никакая из сторон не получит и вряд ли могла получить". А к Украине это решение суда вообще не имеет никакого отношения, добавил он.

Ранее советница главы НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук сообщила в Facebook, что Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток-2" быть независимым от российской компании "Газпром".

"Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу NS2 AG на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, таким образом накладывая обязательства на "Северный поток-2" придерживаться европейского законодательства, то есть Третьего энергопакета. Это означает, что компания – оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", – пишет Залищук.

Она также добавила, что, согласно решению суда, должен быть обеспечен доступ альтернативных поставщиков до 50% пропускной мощности газопровода. По ее словам, теперь сертификация российского газопровода "не произойдет без соблюдения европейских правил".