Россия не согласится использовать "Северный поток-2" на половину мощностей – Макогон "Только 100% использования "Северного потока-2" позволит России отказаться от нашего транзита", - сказал Макогон

15:00, Сегодня

Россия не согласится на использование газопровода «Северный поток-2» на половину мощностей, потому что тогда не достигнет своей главной цели - лишения Украины транзита газа.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Северный поток-2» строился с единственной целью - лишить Украину транзита газа. Если «Газпром» будет использовать только 50% (газопровода «Северный поток-2» - ред.), этого будет недостаточно, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100% использования газопровода «Северный поток-2» позволит им отказаться от нашего транзита», - заявил директор «Оператора ГТС Украины».

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«В прошлом году транзит через Украину составил 55 млрд кубометров газа - это и есть мощность «Северного потока-2». Поэтому «Газпром» не согласится на условия с использованием 50%. Потому что, во-первых, будет очень высокая стоимость транспортировки газа через «Северный поток-2»; во-вторых, они фактически выполнят свою первоначальную цель – лишение Украины транзита», - добавил Макогон.

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Компания Nord Stream 2, оператор строительства «Северного потока-2», 25 августа 2021 проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.

Согласно решению суда, вариантов есть два - либо допустить других поставщиков газа в эту трубу, чтобы они заполняли 50% мощностей, или оставлять газопровод на мощности 50%, которую сам «Газпром» будет использовать. И Кремль вроде бы намекает, что их устраивает самостоятельное использование газопровода на 50%, а анбандинг их не интересует, и ничего делить ни с кем они не собираются.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что решение немецкого суда обязать оператора газопровода "Северный поток-2" быть независимым от компании "Газпром" не помешает поставкам российского газа в Европу. Стороны могут найти обходное решение – продавать газ в международных водах.