Кабмин готовит бюджет-2022: экономист назвал два главных фактора Андрей Блинов рассказал, в чем особенность формирования госбюджета на следующий год

13:27, Сегодня

Правительство вовремя подаст проект бюджета на 2022, пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. Как будет формироваться бюджет, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" главный эксперт Национального банка, экономист-международник Андрей Блинов.

"В этом году бюджетный процесс особый. Давайте не забывать, что принята бюджетная резолюция на три года, и фактически будет рассматриваться бюджет не только на 2022 года, а на 2022-2024 годы. Есть приоритет 2022 года с точки зрения текущих затрат, но так называемые инвестиционные затраты — если мы будем планировать, например, построить государственный завод, государственные авиакомпании, проводить приватизацию и так далее, — эти вещи планируются на 3-летний период. Это действительно серьезный вызов для Министерства финансов, потому что нужно просчитывать и макроэкономические показатели, и все это закладывать", — сказал он.

Читайте также: На субсидии не хватает: Гончаренко предложил изменить госбюджет

Эксперт назвал главные факторы, влияющие на формирование госбюджета.

"Ключевыми моментами я бы назвал два. Первый — это резкое сокращение дефицита бюджета. 5,5% ВВП в этом году, и на следующий год прогнозируется менее 4%. Это не означает, что будет какое-то номинальное сокращение статей бюджета. Все-таки инфляция довольно высокая, высокий такой показатель, который используется при бюджетном планировании, который называется дефлятор ВВП, он более 20%. Это говорит о том, что будет за счет роста экономики, который есть в этом году и ожидается до 5%, в том числе благодаря высокому урожаю, соответственно, эти средства найдутся, несмотря на сокращение дефицита бюджета. Большим вызовом в следующем году я бы назвал социалку. Не забываем, что у нас весной автоматически происходит индексация пенсий и других социальных выплат, учитывая рост зарплат в этом году и инфляцию, мы понимаем, что в следующем году придется найти довольно серьезные средства на индексацию. Думаю, что высокая прибыль государственного сектора, корпораций — мы видим, что благодаря экспорту она сейчас на локальном рекорде, — скорее всего, даст такие основания. Очень сильно вырастут как доходы, так и затраты", — сказал он.

Читайте также: Бюджет на следующий год готовится — Гетманцев рассказал, когда его внесут в Раду

Добавим, по словам Дениса Шмыгаля, над бюджетом уже работают в правительстве, а средства будут распределять, как обычно, на важные для страны направления.

"Уже вскоре правительство утвердит и передаст проект бюджета на 2022. Так же как и в прошлом году, все передадим вовремя. И так же будем делать ставку на образование, медицину, соцпрограммы, армию, экономические программы и другие важные направления", — сказал премьер.