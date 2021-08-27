В Украине снова разрешили отключать коммунальные услуги за долги: озвучены подробности Эксперт рассказала, где у украинцев наибольшие задолженности

17:08, Сегодня

В Украине сняли ограничение на отключение населения за задолженность за коммунальные услуги, которое предусматривалось законодательством в условиях адаптивного карантина.

Подробности рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно. Как отметила эксперт, у украинцев наибольшая задолженность "не за газ, не за электричество".

"Наименьшая задолженность за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений. Например, если в течение трех месяцев не было оплаты, сначала поступает смс-сообщение, затем письменное сообщение, в платежке сказано, что в течение определенного срока неуплаты, 10 дней кажется, вам выключат", - сказала эксперт.

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По ее словам, наибольшие задолженности - за централизованное отопление и горячее водоснабжение.

"Возникают основные проблемы, чисто технически отключить данные услуги для потребителей невозможно. Мы не можем отрезать полностью стояк на 16 этажей. Технически это можно делать только в новостройках", - сказала Ненно.

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Эксперт также прокомментировала процедуру отключения:

"Сначала они будут посылать сообщения с просьбой о проведении оплаты, с просьбой, если нет возможности осуществить данный вид оплаты, обратиться в коммунальное предприятие, или ОСМД, или управляющую компанию... для создания договора реструктуризации. Или непосредственно напрямую к предприятию, с которым человек имеет договор, например по Киеву это теплокоммунэнерго, или в водоканал, если мы о воде говорим".

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которые снова позволяют ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг должникам. Исключения составят регионы, которые находятся в красной зоне карантина. Ограничения на отключение должников от услуг ЖКХ будет еще 30 дней после выхода региона из красной зоны, пишет "Укринформ".

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Законом определялось, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается: начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, и так далее.