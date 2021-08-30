Чиновники больше заботятся о сборе налогов — эксперт о декларировании доходов Василий Воскобойник рассказал, как повлияет на заробитчан закон об общем декларировании

15:18, Сегодня

Введение обязательного декларирования не будет способствовать тому, чтобы заробитчане платили налоги в Украине, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Большинство трудовых мигрантов не ждет от государства никаких шагов в свою поддержку. И я не думаю, что общее декларирование как-то на них повлияет. На самом деле трудовые мигранты слышат не то, что говорят наши чиновники. Например, когда представитель правящей партии Даниил Гетманцев говорит, что Украина догонит Польшу по зарплатам через 30-40 лет, они не будут ждать этот период в стране. Если наши трудовые мигранты слышат речи министра финансов Сергея Марченко о том, что 40-летним украинцам уже не грозят пенсии в Украине, я не думаю, что их можно чем-то еще удивить. Они будут искать возможность уехать за границу, работать в более стабильных странах и меньше будут думать об оплате каких-либо налогов в Украине", — сказал он.

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"В Украине все так думают об уплате или неуплате налогов трудовыми мигрантами, а особенно об этом беспокоятся те, кто не сделал ничего, чтобы украинцы имели рабочие места в Украине. У меня все больше складывается впечатление, что чиновники больше заботятся о сборе налогов, чем о развитии страны", — добавил Воскобойник.

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Добавим, у украинцев есть год, чтобы задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать. В дальнейшем будет сложнее размещать наличные в банках или приобрести собственность, не имея официального дохода. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он напомнил, что с 1 сентября начинается кампания по добровольному декларированию. Также Минфин призвал украинцев платить налоги. Ведь это деньги для выплат пенсионерам.

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины по поводу добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.

Согласно изменениям, все граждане, имеющие активы, с которых не были уплачены или уплачены не полностью налоги, могут подать в налоговые органы единоразовую декларацию.