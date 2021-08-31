Пискун о транзите российского газа: мы подписали договор, не очень выгодный Украине В этом соглашении были "кровно заинтересованы россияне и европейцы", отметил экс-генпрокурор

18:26, Вчера

Договор о продолжении транзита российского газа через Украину, подписанный в 2019 году, невыгоден украинской стороне, поскольку предусматривает слишком маленькие объемы прокачки газа.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун, комментируя достройку Россией газопровода "Северный поток-2".

"Помните, мы резко подписали в Париже в 2019 году договор о поставке российского газа через систему газопровода Украины в Европу? Если мы его резко подписали, это было выгодно России, Европе, Украине. Но объемы, которые мы подписали, для нас были не очень выгодны, потому что были маленькие. А почему мы в 2019 году не подняли вопрос: вы же строите "Северный поток"! Мы что, не знали, что будет строиться? Знали. Нам не нужно было подписывать тот договор, не знаю, на кого надеялись, на господа Бога? Надо было внизу дописать, что мы не будем подписывать этот транзит, пока в договоре не будет сказано, что на следующий год транзит будет 60 млрд кубов. Точка", - заявил экс-генпрокурор.

Читайте также: "Северному потоку-2" спрогнозировали большие проблемы: идет вразрез с законами ЕС

По словам Пискуна, в этом соглашении были кровно заинтересованы россияне и европейцы, а украинская сторона не додумалась поставить условие в договор.

"Представьте себе, если бы они тогда нам отказали, мы бы сказали, что они потакают России по "Северному потоку-2", - отметил он.

Читайте также: Украине нужны не обещания, а реальные контракты – Витренко о транзите газа

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали договор о продлении на 5 лет транзита газа через украинскую ГТС. Согласно документу, Россия обязалась прокачать через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год в последующие четыре года.