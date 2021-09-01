Накопительная система не спасет ситуацию с пенсиями в Украине – экс-министр "Общегосударственная обязательная накопительная система - это финансовая афера", - заверил Рева

13:15, Сегодня

Ситуация с пенсиями не улучшится, пока люди, которые работают в тени, не выйдут из тени. И введение накопительной пенсионной системы не спасет ситуацию.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

«У правительства никаких планов нет, кроме заявления о том, что не будет пенсий через 15 лет. Я посмотрел прогноз ПФУ, и у меня сразу вопрос: ПФУ прогнозирует экономическую ситуацию сразу в 2040 году? Он берет сегодняшнюю ситуацию и говорит, что люди работают нелегально. И он прогнозирует, что люди и дальше будут работать нелегально. Если это сохранится, то тогда будут такие цифры, которые объявил ПФУ. Но если сегодня люди выйдут из тени, начнут работать легально, платить взносы, то ситуация изменится. Если вы будете работать в тени, то не сможете выйти на пенсию в 60 лет, но если вы выйдете из тени, у вас будет профессиональный стаж, то тогда сможете выйти на пенсию в 60 лет. И это справедливо. Пенсии - это ваша страховка», - заявил экс-министр.

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Он также отметил, что внедрение обязательной накопительной системы не спасет ситуацию, потому что она будет провальной.

«Общегосударственная обязательная накопительная система - это финансовая афера. Вы вкладываете деньги в негосударственный пенсионный фонд, который направляет деньги в экономику. Если нет фондового рынка, куда будут вкладываться эти взносы? Будут вкладываться так же, как в восточноевропейских странах – они вкладывались в облигации внутреннего государственного займа. То есть они идут на финансирование дефицита государственного бюджета. Во всех восточноевропейских странах государственная накопительная пенсионная система рухнула - в Польше, Венгрии, Чехии, Хорватии, России. Если мы видим такой катастрофический результат, то почему собираемся наступать на эти грабли?» - отметил Рева.

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Половина украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет, им не хватит официального стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Основная причина этого - неофициальная занятость. Следовательно, при достижении пенсионного возраста не смогут выйти на пенсию 53% женщин и 65,5% мужчин. Согласно прогнозу ПФУ, к 2040 году ситуация не улучшится.

Ранее депутат из партии "Слуга народа" Марина Бардина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" прокомментировала заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что украинцам стоит самостоятельно копить себе на пенсию:

"Это у нас пошла информационная манипуляция с этими 40 годами, о которых говорил Марченко. Марченко четко заявил, что он как 40-летний человек уже сегодня беспокоится за свою пенсию и готов обратиться к накопительной системе, чтобы на пенсии не иметь тот пенсионный минимум, который сегодня у нас есть, а иметь больше денег. Сегодня в Украине работает два уровня системы. Меня это заявление заставило задуматься как молодого человека, ровесницу независимости Украины: а что будет со мной в 60 лет? До этого я видела, как живет моя бабушка, и осознавала на этом уровне, но о том, чтобы сейчас копить для себя – об этом я не думала. Когда мы говорим о солидарной системе, она никуда не девается. Но мы видим, что количество людей старшего поколения постоянно увеличивается, а молодежь рожает все меньше и меньше. И у нас выходит так, что мы сегодня, уплачивая ЕСВ, перераспределяем эти деньги на пенсии, и система работает так: отдал деньги – распределили – исчерпано, дефицит".