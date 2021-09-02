Налоговая амнистия: у Зеленского объяснили, кого она коснется Олег Устенко рассказал, кому нужно подавать добровольную декларацию

16:32, Сегодня

Налоговая амнистия касается в первую очередь не среднестатистических украинцев, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Тот, кто пытался хранить свои деньги на протяжении последних 30 лет под матрасом, может точно не волноваться. Амнистия капитала — это для тех, кто накопил значительные средства. Речь не о квартире, даче, машине. Речь идет о том, что ты можешь купить яхту или дорогой самолет или автомобиль за полмиллиона долларов, и при этом не можешь показать, что ты их официально заработал. Что значит официально — это значит, что ты платил налоги", — сказал он.

Читайте также: Штрафы и даже уголовное дело: что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией

Устенко объяснил, почему для налоговой амнистии снижены ставки.

"Если мы говорим о социальной справедливости, то она состоит в том, что сейчас мы все платим 18% налог из нашего дохода. В данном случае идет речь об исторической — то есть были накоплены средства. Тут может возникнуть вопрос, почему установлена на это 9% ставка. Было принято такое компромиссное решение. 9% будет на деньги, которые хранятся наличными. Но это не "под матрасом", а, например, вы храните деньги в банке на Кипре или в оффшорах, и хотите их задекларировать и перенести в нормальную экономику, чтобы их потом можно было использовать свободно, делать инвестиции, в том числе в нашу экономику", — сказал он.

Читайте также: Министр о налоговой амнистии: скоро нельзя будет просто достать деньги из чулка

Добавим, у украинцев есть год, чтобы задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать. В дальнейшем будет сложнее размещать наличные в банках или приобрести собственность, не имея официального дохода. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он напомнил, что с 1 сентября начинается кампания по добровольному декларированию. Также Минфин призвал украинцев платить налоги, ведь это деньги для выплат пенсионерам.

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины по поводу добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.

Согласно изменениям, все граждане, имеющие активы, с которых не были уплачены или уплачены не полностью налоги, могут подать в налоговые органы единоразовую декларацию.