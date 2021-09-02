Будут выделены существенные суммы: "слуга народа" рассказала о приоритетах бюджета Галина Янченко рассказала, на какие статьи бюджета заложено больше денег

20:28, Сегодня

О средствах в бюджете на 2022 год по сравнению с 2021 годом рассказала в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Мы планируем получить первый драфт бюджета до середины сентября. Но как безопасность, так и медицина остаются среди приоритетных стратегических направлений, которые будут отражены в бюджете. На оборонку мы фактически продолжаем увеличивать бюджет. Мы говорим не только о Минобороны, армии, но важно также обеспечивать финансово МВД. Потому что там есть Нацгвардия, которая охраняет безопасность как на востоке Украины, так и в городах. Поэтому я знаю, что на оборонку будут выделены достаточно существенные суммы", — сказала она.

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Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, над бюджетом уже работают в правительстве, а средства будут распределять как обычно - на важные для страны направления.

"Уже вскоре правительство утвердит и передаст проект бюджета на 2022 год. Так же как и в прошлом году, все подадим вовремя. И так же будем делать ставку на образование, медицину, соцпрограммы, армию, экономические программы и другие важные направления", — сказал премьер-министр.