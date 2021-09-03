В Украине прогнозируют дефицит картофеля — названы причины

11:44, Сегодня

Дефицита картофеля не избежать, в ход пойдут даже кормовые сорта. О причинах сообщили в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Из-за летних ливней часть урожая начала гнить просто в земле, отмечают аналитики платформы EastFruit. Поэтому хранить выкопанную картошку длительное время нельзя. Чтобы сбыть ее, фермеры из южных регионов вынуждены опускать оптовые цены. Сейчас кило продают, от 2 до 4 гривен.

Однако есть надежда на лучший урожай — из северных областей. Позже станет ясно, хватит ли на зиму украинского картофеля, или придется завозить импортную. Ситуация может повлечь за собой рост цен в торговых сетях, прогнозируют эксперты.