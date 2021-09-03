Будет большая газовая война с Россией — политолог рассказал детали Виктор Таран рассказал, как будет вести себя Россия с транзитом газа

18:56, Сегодня

Россия будет уклоняться от любого контракта с Украиной по транзиту газа — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Виктор Таран.

"Помните, что было в августе, буквально месяц назад? Мы же все видели. Внезапно начали ломаться газотранспортные мощности "Газпрома" в России. Вот просто начали ломаться. И они перестали прокачивать через Украину газ, а воспользовались другими маневровыми станциями. И, кстати, цена на газ как раз подскочила. Сейчас она стабилизировалась, иначе нам будет очень сложно пройти зиму. Но что на самом деле произошло? Россия на фоне заявлений о возможных новых санкциях против "Северного потока-2", на фоне решения немецкого суда о том, что "Северный поток-2" попадает под Третий энергетический пакет Европейского Союза, — вот на фоне этого у россиян начало все "ломаться". И Европа сразу "ой, давайте мы все отмотаем, и все будет хорошо". Вот будет то же самое", — сказал он.

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Эксперт объяснил, как будет действовать Россия.

"Как только запустится "Северный поток-2" и на 50 млрд кубов будет поставлять, то потом будет все равно, есть ли контракт на 10 лет (с Украиной — ред.). Они опять щами зальют проводку или медведи на станцию забегут и все поломают, и они скажут европейцам ровно 31 декабря: "Или мы объем украинского газа — вы же его купили — подадим по другим сетям, или никак". Немецкие бюргеры скажут Зеленскому: "Извините, так получилось". И Украина ничего не получит. Нас ждет в 20204-2025 году, аккурат декабрь-январь, большая газовая война с Россией. Единственный гарант — это недопущение запуска "Северного потока-2", — сказал он.

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Ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Украина получила гарантии США о санкциях, если Россия будет использовать газопровод "Северный поток-2" как геополитическое оружие.

Напомним, Россия завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу в обход Украины. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине. Об этом Зеленский сообщил после переговоров во время выхода к прессе.