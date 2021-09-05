Транзита газа не будет: Илларионов рассказал, что делать Украине Экс-советник Путина рассказал, как Россия поступит с транзитом газа через украинскую ГТС

22:59, Вчера

Транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему после 2024 года не будет, заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Я бы сказал так, вопрос остается закрытым. После 2024 года надо рассчитывать на то, что газ из России через территорию Украины поставляться не будет. Украина должна принять для себя решение, что газа из России после 2024 года не будет вообще. А до 2024 года объемы газа будут регулярно падать, сокращаться, и скоро дойдут до нуля", — сказал он.

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Илларионов рассказал, что нужно дальше делать Украине.

"Поэтому надо строить свою энергетическую политику, экономическую стратегию, свою стратегию интеграции таким образом, исходя из того, что газа из России после 2024 года через Украину не будет. Надо строить свою среднесрочную стратегию, исходя из этого. То, как ведет себя Кремль под руководством Путина по отношению к Украине, известно не вчера и не позавчера. Это известно с 2006 года, когда Путин стал перекрывать вентиль на газовой трубе. Эстония, Латвия в 1992 году, сразу после развала СССР, предприняли радикальные меры по обеспечению энергетической независимости от России, а затем по обеспечению интеграции эстонской, латвийской энергетических систем, а затем по обеспечению интеграции эстонской, латвийской, а позже и литовской энергетических систем, в европейскую энергетическую систему. Эти страны два года находились в очень тяжелом положении. Затем смогли адаптироваться к новым условиям. И теперь все три страны успешно существуют в условиях энергетической независимости от России. Украина должна идти по этому пути", — сказал он.

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Напомним, Россия завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу в обход Украины. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине. Об этом Зеленский сообщил после переговоров во время выхода к прессе.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.