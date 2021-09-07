Украина получила рекордный урожай: эксперт рассказал, повлияет ли это на цены Денис Марчук рассказал, оправданы ли надежды власти на выручку от экспорта

15:51, Сегодня

В Украине собрали рекордный урожай зерновых — почти 45 млн тонн. Это самый большой объем за всю независимость Украины, заявили в Министерстве агрополитики. Больше всего урожая собрали в Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. По прогнозам министерства, в этом году агросектор может сформировать более половины валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП.

Реалистичны ли эти планы, рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"В определенный период времени действительно аграрный сектор обеспечил порядка 45% валютной выручки, поэтому это вполне реальные цифры. В этом сезоне у нас лучшие показатели по урожайности по сравнению с прошлым годом, когда многие регионы поразила сильная засуха, из-за чего аграрии и государство недополучили средства. А в этом сезоне нам способствовали погодные условия, аграрии были более подготовлены за счет системы поддержки, в том числе благодаря доступным системам кредитования. Они имели возможность лучше подойти к посевной кампании и, соответственно, видим результат уже во время непосредственного сбора урожая. То, что цифры радуют, — это однозначно и, конечно, хочется идти к новым рекордам", — сказал он.

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Эксперт рассказал, может ли рекордный урожай повлиять на цены на продукцию для потребителей.

"Мы являемся глобальным игроком на внешних рынках в системе торговых отношений в сельском хозяйстве, и те факторы, которые происходят на внешних рынках, влияют и на цены на внутренних рынках, в том числе и в Украине. Если мы посмотрим на аналитические данные, они показывают, что на протяжении августа продовольственные рынки пошли вверх по ценовым позициям. Соответственно, ценовые позиции растут и в Украине. Буквально за август пшеница прибавила в цене по экспорту почти 9% и, конечно, внутри страны она не может стоить дешевле, чем на внешних биржах. Приходится констатировать, что мы внутри страны зависим от тех цен, которые формируются внешними рынками. Так что говорить о том, что рекордный урожай поможет удешевить себестоимость продукции, которая производится в Украине, к сожалению, не приходится", — сказал он.

Ранее советник по стратегическому развитию Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа прогнозировал, что в этом году Украина может получить рекордный урожай зерновых.

"Украина потребляет треть от своего производства, она существенно увеличила производство зерновых культур - в начале 2000-х был урожай 25-35 млн тонн, сейчас от 65 до 75 млн тонн. В текущем году, если говорить о прогнозах Минэкономики и зарубежных аналитиков, они еще выше - в диапазоне 74-75 млн тонн. Если погода не испортится, это будут показатели, близкие к рекорду. При внутреннем потреблении около 25 млн тонн фактически 2/3 урожая мы экспортируем, и тут никаких угроз нет", — сказал Лапа.