Биткоин стал легальным в Украине: подробности закона от министра Михаил Федоров считает, что парламент сделал революционный шаг, и Украина окажется на первых страницах мировых изданий

13:15, Сегодня

Законопроект о виртуальных активах, принятый Верховной Радой 8 сентября во втором чтении, является революционным и, таким образом, Украина вошла в перечень наиболее инновационных стран. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это регуляционный законопроект, мы изучили мировой опыт, и на сегодня подобный законопроект приняли наиболее инновационные страны - это и США, и Сингапур, и мы присоединились к перечню таких стран. По сути у нас сегодня в день оборот виртуальных активов составляет примерно 1 млрд гривен. И это никак не декларируется, не уплачиваются налоги. Украинцы одни из наиболее адаптивных в мире, кто использует разные криптовалюты, проводит операции на биржах. У нас вообще не было законодательства, позволяющего нормально зарегистрироваться компании, привлечь деньги на банковские счета, и проводить разные операции", - рассказал министр.

Федоров уверен, что "цифровой бренд Украины" получит международное признание.

"Когда законопроект вступит в силу, у нас появится юридическая плоскость, и все транзакции можно будет декларировать, уплачивать налоги, все обменники, работающие по Украине, смогут работать легально, бюджет от этого получит дополнительные средства. А Украина с точки зрения цифрового бренда получит признание в мире, известность, и мы получим дополнительный капитал в бюджет", - сказал Федоров.

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Также министр рассказал, что налогообложение, связанное с виртуальными активами, будет наиболее либеральным в мире. Таким образом, надеется Федоров, Украина станет привлекательной для инвестиций.

"После принятия основного законопроекта будет приниматься дополнительный, мы хотим сделать одну из наименьших налоговых загрузок в мире для того, чтобы стимулировать приход компаний в Украину. Детали по Налоговому кодексу будут позже, но я могу сказать, что это будет один из наиболее либеральных законопроектов в мире. Налоговый законопроект планируем принять уже в этом году, он небольшой, будет несколько изменений в Налоговый кодекс. Мы хотим, чтобы законопроект начал работать в первом полугодии следующего года. На самом деле сегодня Верховная Рада сделала революционный шаг, мы точно будем на первых страницах технологических изданий мира", - сказал Федоров.

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Как сообщает LIGA.net, за данный законопроект проголосовали 276 депутатов. Законопроект, в частности, должен упорядочить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников. Он также регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов.

Напомним, что в декларациях о доходах за 2020 год 652 чиновника задекларировали 46 351 биткойн на 75 млрд грн, среди них есть и народные депутаты. Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Роман Сухоставец на телеканале "Украина 24" рассказал о том, как будут проверять законность декларирования биткоинов чиновниками и политиками. "Биткоины - это вызов этого года для Нацагентства. В соответствии с требованиями законодательства, субъекты декларирования, чиновники должны задекларировать все имеющееся у них имущество, в том числе и биткоины. В ходе проверки уполномоченные лица Нацагентства будут проверять, действительно ли информация о задекларированных биткоинах соответствует действительности. Уже по результатам проверки будут приниматься те или иные решения", - отметил чиновник.